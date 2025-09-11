CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’appuntamento con la coppa europa Fci su Cinghiale per le razze da seguita, che si svolge dal 12 al 14 settembre a Castiglione della Pescaia e Scarlino, in provincia di Grosseto, è uno dei principali eventi cinofili dell’anno.

Un’occasione di incontro per allevatori, tecnici e appassionati che possono confrontarsi sulle qualità naturali dei cani da seguita, sul loro comportamento nel terreno e sulle metodiche di allenamento. Anche per il contrasto al fenomeno della peste suina africana.

Il confronto tra segugi, provenienti da sette nazioni quali Grecia e Serbia, rende l’appuntamento, organizzato dall’Ente nazionale della cinofilia italiana e dalla Società italiana Pro Segugio, unico e di grande valore cinotecnico. Le caratteristiche dei terreni di Castiglione della Pescaia garantiscono ai cani, inoltre, la possibilità di esprimere al meglio proprietà e doti peculiari.

«La coppa europa rappresenta uno degli eventi più importanti delle numerose verifiche zootecniche, organizzate sotto l’egida di Enci e Pro Segugio, propedeutiche alla corretta selezione dei segugi e mirate a rendere sempre più efficace l’impiego dei cani da seguita quali ausiliari dell’uomo, anche per rilevanti scopi di carattere sociale», dichiara il presidente di Enci, Dino Muto.

«Il nostro Comune è lieto ed onorato di essere stato scelto per ospitare questo importante evento internazionale. In Maremma, l’attività venatoria è un tradizionale tratto distintivo e il nostro territorio viene considerato la patria del segugio maremmano, razza maggiormente utilizzata in queste attività cinofile. Un appuntamento che dà lustro alle tradizioni locali e coinvolge tutta la comunità e contribuisce a potenziare l’offerta turistica», sottolinea Elena Nappi, sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia.

«Siamo orgogliosi di ospitare parte delle attività, contribuendo ad accogliere delegazioni che avranno l’occasione di scoprire le bellezze del paesaggio maremmano, la nostra storia e le eccellenze enogastronomiche. Manifestazioni come questa rappresentano un’opportunità di crescita per l’intera comunità», afferma il primo cittadino di Scarlino, Francesca Travison.

«L’Enci ha una importanza fondamentale per il ruolo che ricopre, anche a livello internazionale. Eventi come questo sono determinanti per la crescita di un comparto che può dare il suo contributo anche nel contrasto alla Psa», conclude il senatore di Fratelli d’Italia Giorgio Salvitti, delegato Masaf per la Coppa Europa Fci su Cinghiale per le razze da seguita.