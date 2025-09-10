RIBOLLA – Un secolo di calcio, passione e comunità. L’Asd Ribolla, fondata nel 1925, si prepara a celebrare un traguardo storico: i 100 anni di vita sportiva. Una storia che affonda le radici nella tradizione mineraria del territorio e che ha visto intere generazioni di calciatori, dirigenti e tifosi condividere i colori bianco e nero.

Per ricordare questo importante anniversario, la società ha organizzato due eventi che uniscono memoria e futuro.

Giovedì 11 settembre è in programma la cena del Centenario, che si svolgerà presso lo stand eventi di Ribolla a partire dalle ore 20. Sarà un momento di incontro tra atleti, ex giocatori, dirigenti e sostenitori, con la consegna di un gadget commemorativo a tutti i presenti. Nel corso della serata saranno inoltre presentate ufficialmente le squadre che affronteranno la nuova stagione: la Prima Squadra, i Miners, e la Juniores, i Mini Miners, guidate rispettivamente da mister Giacomo Ricca e mister Riccardo Angelini, coadiuvati dallo staff tecnico, Giacomo Filippini e Massimiliano Bocchi.

Venerdì sera si svolgerà invece l’attesissima amichevole delle Vecchie Glorie, che vedrà protagonisti tanti ex calciatori del Ribolla. Un ritorno in campo che non è solo sport, ma anche ricordo, amicizia e spirito di appartenenza a una comunità che ha sempre trovato nel calcio un punto di riferimento.

Ma il Centenario non è soltanto celebrazione: è anche un’occasione per guardare al futuro. Dopo due anni di assenza, infatti, il Ribolla torna ad investire sui giovani con una formazione Juniores, che conta già 24 tesserati. Allo stesso tempo, la Prima Squadra ha completato un importante processo di ringiovanimento, iniziato due anni fa con l’avvio della presidenza Andrea Maule: da una rosa che aveva una media superiore ai 30 anni, oggi si è arrivati a una squadra con una media poco sopra i 20 anni di età.

«Il nostro obiettivo è chiaro: puntare con decisione sui giovani e affidare a loro i prossimi 100 anni di storia del Ribolla» – commenta il presidente Maule. – «Questi ragazzi rappresentano il presente e il futuro della società, la testimonianza che i valori di passione, sacrificio e fratellanza che hanno guidato il club fino a oggi continueranno a vivere anche domani».

Con queste due giornate di festa, l’Asd Ribolla celebra il proprio passato ma, soprattutto, rilancia la propria missione sportiva e sociale, confermando l’impegno a favore delle nuove generazioni e dello sport come strumento di aggregazione, crescita e comunità.