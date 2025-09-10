AMIATA – Una settimana tra natura, formazione e nuove amicizie. Dal 31 agosto al 6 settembre 2025 si è svolto a Prato delle Macinaie sull’Amiata il 44° Camposcuola per bambini e ragazzi con diabete, promosso dalla Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto in collaborazione con l’Associazione Giovani Diabetici di Grosseto e con il sostegno della Regione Toscana.

Al campo hanno preso parte 17 partecipanti tra i 9 e i 19 anni, provenienti da tutta l’Area Vasta della Toscana sud est, di cui quattro adolescenti tutor che hanno affiancato i più piccoli nella gestione quotidiana della malattia e nelle attività educative e ludiche. Lo staff era composto da 2 medici della Pediatria di Grosseto, Cristina Soci e Laura Farmeschi, e da 3 infermiere della Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto – Giulia Caselli, Francesca D’Ambrosi, Sara Pacini -, con il contributo della psicologa Maddalena Antichi, in una giornata dedicata e finanziata dall’Agd (associazione che supporta tutto l’anno l’attività dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica di Grosseto), e della dietista Ambra Partini, che segue i pazienti in Ambulatorio.

Le giornate hanno alternato momenti formativi a escursioni, attività sportive e ricreative, con l’obiettivo di consolidare conoscenze teoriche e sperimentarle nella vita quotidiana. Tutti i partecipanti hanno utilizzato dispositivi tecnologici per il monitoraggio continuo della glicemia; alcuni li hanno associati a microinfusori che regolano in automatico l’erogazione dell’insulina. Particolare attenzione è stata dedicata alla conta dei carboidrati, utile a migliorare la precisione nelle dosi.

“Un ringraziamento speciale va alla Regione Toscana, alla Asl Toscana sud est e a tutte le professioniste e i professionisti che rendono possibile questa iniziativa – sottolinea Susanna Falorni, Direttrice di Pediatria e Neonatologia dell’Area Provinciale Grossetana. – Il Camposcuola è un’esperienza preziosa che aiuta i bambini a gestire il diabete con maggiore consapevolezza e autonomia, riducendo il rischio di complicanze future. Come ogni anno, è stato molto bello assistere alla nascita di legami autentici tra i ragazze e ragazzi, che hanno condiviso esperienze e quotidianità dimostrando come il diabete non limiti le stesse opportunità e prospettive di chi non convive con questa condizione”.