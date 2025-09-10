MASSA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima hanno eseguito l’espulsione di un cittadino straniero, rintracciato nel corso di un servizio esterno.

Nella mattinata di ieri, la pattuglia del comando di Massa Marittima aveva notato un uomo nei pressi di una stazione di rifornimento carburanti, per cui si sono avvicinati per identificarlo. L’uomo di nazionalità extracomunitaria, era sprovvisto di qualsiasi documento, declinando le sue generalità.

Data la circostanza, i Carabinieri hanno condotto l’uomo in caserma a Follonica, dove è stato sottoposto alle procedure previste per la compiuta identificazione. Ottenuti i dati completi dell’uomo, corrispondenti a quanto da lui in precedenza declinato, è emerso anche un provvedimento del Prefetto di espulsione dal territorio nazionale per cinque anni, emesso nel 2018, con ordine del Questore di Padova di lasciare il territorio entro una settimana dalla notifica. Provvedimento rimasto tuttavia, almeno fino a ieri, inevaso, visto che si trovava ancora in Italia senza essersene mai allontanato.

I Carabinieri hanno pertanto condotto l’uomo presso gli uffici della Questura di Grosseto, dove gli è stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione del Prefetto, con ordine del Questore di Grosseto al trattenimento presso il centro di permanenza e rimpatrio di Roma – Ponte Galeria, dove l’uomo, al termine delle formalità, è stato infine condotto.