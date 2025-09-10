GROSSETO – Al momento le strade provinciali allagate, come conferma il presidente della Provincia Francesco Limatola, sono Macchiascandona, e il Bozzone. La strada provinciale 106 di Cassarello è chiusa perché si è allagato il sottopasso. Interrotta anche la strada provinciale 152 della Magia sempre per allagamento del sottopasso.

Sono però allagate anche strade comunali e la viabilità minore come ci scrivono alcuni lettori. «La strada nel tratto davanti al cimitero di Braccagni è allagata con acqua alta circa 30 centimetri» ci informa Eleonora Scapin.

Alla nuova rotonda tra Braccagni e Grosseto l’acqua ha trascinato in strada fango e detriti.

Anche i gruppi di Controllo di vicinato monitorano la situazione, e come scrivono nella strada sterrata che da Macchiascandona va all’Isis «Si ta formando un torrente che sta portando via la strada (non asfaltata) facendo una fossa che poi non consentirà di passare con le macchine».