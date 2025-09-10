GROSSETO – Niente alcol, niente droga, niente farmaci nel sangue di Aurora Bellini, la giovane di 19 anni morta durante una gita scolastica mentre si trovava sul traghetto che la portava in Sicilia, il 18 marzo scorso. Il suo decesso è stata una tragica fatalità.

L’autopsia ha rivelato che la morte della studentessa è riconducibile a “un’asfissia meccanica da aspirazione per sommersione interna di materiale gastrico rigurgitato”.

Sarebbe stata evidenziata la presenza di materiale alimentare non soltanto nel cavo orale, ma anche nella laringe, nella trachea, nella biforcazione tracheale e nei bronchi principali, confermando, dunque, la morte per aspirazione di bolo alimentare per reflusso gastro-esofageo.

Il decesso sarebbe riconducibile a “un meccanismo patogenetico acuto e improvviso di soffocamento per inalazione di cibo”. Non ci sarebbero stati neppure ritardi nei soccorsi, per questo la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha archiviato le indagini.