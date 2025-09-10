GROSSETO – Leonardo Marras, assessore uscente all’economia della Regione Toscana, ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale annunciando la candidatura al Consiglio Regionale come capolista del Partito Democratico nel collegio di Grosseto.

Con ironia ha poi voluto sgomberare il campo dalle voci circolate negli ultimi giorni: «Non c’è nessun funerale politico, sono vivo politicamente e pronto a guidare la squadra del PD a Grosseto».

Il messaggino di Forza Italia

Al centro della polemica che ha preceduto l’annuncio c’è stato un messaggio inoltrato da un consigliere comunale di Forza Italia, definito da Marras «della Ruzzola finale (in riferimento agli ultimi ingressi nel partito “Azzurro”, ndr)». In quel testo si sosteneva che, nonostante le 18mila preferenze raccolte alle ultime elezioni, il PD non lo avrebbe ricandidato. Una voce che Marras ha liquidato senza esitazioni: «Una cosa ridicola – ha detto – io apro una campagna elettorale nel modo migliore».

Grosseto e il suo ruolo in Toscana

Marras ha messo l’accento sulla necessità di alzare il livello del dibattito politico: «Occorre parlare del ruolo della provincia di Grosseto in Toscana, di quale rapporto ci sia tra la Maremma, l’Amiata, il nostro territorio e Firenze». Ha ricordato che Grosseto è un «territorio fragile» che da solo occupa un quinto della superficie regionale ma ospita solo il 5% della popolazione. «La Regione, anche grazie al mio lavoro, ha accorciato le distanze – ha detto – ma restano grandi difficoltà».

Le priorità del programma e la campagna elettorale

Tre i temi principali che Marras ha indicato come trasformazioni decisive per il futuro della Maremma. Tra questi l’agricoltura e valorizzazione del territorio rurale: «È il settore da considerare non solo come produzione primaria, ma anche come innovazione e leva turistica. Il Distretto Rurale della Toscana Meridionale – ha sottolineato – è un esempio concreto di questa visione».

Tra le priorità anche la Sanità pubblica e territoriale: Marras ha ricordato l’investimento regionale di «mezzo miliardo l’anno» che colloca la Toscana tra le prime regioni italiane per livelli di assistenza. Focus sulle Case della Salute e sulla trasformazione dell’ospedale Pizzetti a Grosseto.

Infine la questione dell’Energia rinnovabile e governo del territorio: «La provincia è sotto assedio – ha detto – con 92 richieste di nuovi impianti su 170 in tutta la Toscana. Questo dibattito non può essere subito ma governato a livello regionale».

Un passaggio anche sulle infrastrutture: Marras ha ricordato i 100 milioni stanziati per la vecchia Tirrenica, precisando però che «il vero destinatario della denuncia è il governo nazionale, che non ci considera».

“Un mandato per il territorio”

Marras ha chiarito che la sua aspirazione a far parte del nuovo governo regionale non è una questione personale: «Non è un auspicio mio, ma un risultato utile al territorio».

Sulle dinamiche interne al PD ha parlato di «pluralismo naturale», ma ha invitato a guardare all’avversario esterno: «Il PD oggi è in campo con la sua squadra, e questa squadra io la guido perché sono il capolista».

Con questa candidatura, Marras rilancia il suo impegno per la Maremma, proiettando le priorità locali nella programmazione regionale con uno sguardo lungo verso il 2030.