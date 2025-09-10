GROSSETO – L’attesa ondata di maltempo ha colpito in maniera diffusa la Maremma fin dal pomeriggio di martedì 9 settembre. Nonostante le intense precipitazioni, che hanno interessato in particolare la zona costiera, non si registrano criticità o segnalazioni nei corsi d’acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Il comune più colpito è stato quello di Isola del Giglio dove in appena 45 minuti, dalle 20.45 alle 21.30, sono caduti 74 millimetri di pioggia. Un cumulato davvero significativo, soprattutto per un territorio fragile dal punto di vista idraulico: fortunatamente il reticolo, anche grazie ai recenti interventi di manutenzione ordinaria di Cb6, ha retto l’urto della pioggia. Sempre nella serata a Marsiliana sono caduti 30 millimetri di pioggia in un quarto d’ora: anche in questa zona, fortunatamente, il maltempo non ha creato particolari disagi.

Per tutta la serata, la notte e la mattina di mercoledì 10 settembre il Consorzio ha monitorato, anche con operatori e tecnici sul posto, l’evolversi della situazione. Cb6 resta attivo fino al termine dell’allerta meteo, nel primo pomeriggio di oggi.