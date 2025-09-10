CASTIGLIONIE DELLA PESCAIA – Ondata di maltempo e allerta meteo con codice arancione in queste ora in Toscana e in provincia di Grosseto dove le abbondanti piogge di questa mattina stanno causando alcuni allagamenti sulle strade.

In particolare nel comune di Castiglione della Pescaia sulla provinciale del Bozzone tra Bozzone e bivio di Buriano la strada è allagata e il traffico molto difficoltoso. Si raccomanda la massima prudenza anche visto le previsioni per le prossime ore e l’intensificarsi delle precipitazioni.

Il Comune segnala allagamenti anche sulla strada comunale delle Strette: «La strada è percorribile con difficoltà. Si raccomanda vivamente il transito solo in caso di necessità e ai residenti che devono raggiungere le proprie abitazioni».

