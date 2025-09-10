FOLLONICA – «Nei giorni scorsi, da numerosi porti europei, è partita la più grande operazione umanitaria degli ultimi anni, la Global Sumud Flotilla, composta da decine di imbarcazioni di molti Paesi europei. Nonostante il governo di Israele si ostini a definirli, in maniera del tutto inappropriata, terroristi, a bordo di queste imbarcazioni ci sono quasi 300 tonnellate di cibo destinate alla popolazione civile palestinese che è allo stremo».

Così Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista in una nota.

«È chiaro il trattamento che il governo israeliano vuole riservare ai volontari che compongono la Global Sumud Flotilla e si è capito chiaramente con gli attacchi compiuti nella notte tra lunedì e martedì (quando un drone ha colpito la Family Boat, una delle imbarcazioni che compongono la spedizione umanitaria e con l’attacco) e nella notte tra martedì e mercoledì quando un altro drone ha colpito un’altra imbarcazione».

«Il governo Meloni ha assicurato, su sollecitazione dell’opposizione parlamentare, assistenza e protezione al personale italiano impegnato nella spedizione umanitaria. Sperando che non ci sia bisogno dell’intervento del Governo italiano, verificheremo sul momento la veridicità delle parole della presidente Meloni».

«In Italia sono molteplici le prese di posizione da parte dei partiti politici, delle associazioni e delle Istituzioni a favore della popolazione palestinese. Il Collettivo dei lavoratori portuali di Genova ha minacciato di interrompere le operazioni sul porto e di bloccare l’attività in caso di mancanza di collegamento per più di venti minuti con la spedizione umanitaria. I lavoratori del porto di Venezia hanno preso la medesima posizione. La Cgil ha minacciato di fare lo stesso al porto di Livorno. Pure i portuali di Piombino hanno dichiarato la loro disponibilità a supportare le iniziative della spedizione umanitaria».

«Anche molte istituzioni locali hanno preso una posizione netta decidendo di riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina. Un atto simbolico che non ha valore legale, ma che dimostra vicinanza ad una popolazione sofferente e alla fame, una popolazione che ha visto più di 60.000 morti solo negli ultimi due anni, di cui oltre la metà minorenni. Il Comune di San Vincenzo ha deciso di dedicare il tratto finale della Passeggiata del Marinaio, sul porto cittadino, alla solidarietà con il popolo palestinese ed ha organizzato una iniziativa pubblica per venerdì 12 settembre alle ore 18 dove la statua del marinaio sarà adornata con una bandiera palestinese. La vicinanza alla popolazione civile palestinese è stata dimostrata anche da alcuni Comuni della nostra Provincia, come Pitigliano, Monterotondo e Massa Marittima, ma anche dal Comune capoluogo, Grosseto. Città governata da una giunta di destra, proprio come Follonica».

«La giunta di destra follonichese, a trazione Fratelli d’Italia, ha invece deciso finora di non prendere posizione, di restare in silenzio e di non schierarsi. Vero che nel Dicembre 2023, la vecchia amministrazione Benini chiese al governo nazionale di riconoscere lo Stato di Palestina, ma la nuova amministrazione non ha più mosso un dito sul tema. Al contrario, ha deciso di non partecipare nemmeno alle iniziative che sono state organizzate dalla società civile follonichese in sostegno alla popolazione palestinese, tra le quali la grande manifestazione del 17 agosto e il flashmob del 31 agosto. Riteniamo tutto ciò vergognoso».

«Chiediamo che la giunta follonichese guidata da Buoncristiani, che da una parte si è sempre definito civico, ma dall’altra ha sentito il bisogno di partecipare alla cena elettorale del candidato della destra alle prossime elezioni regionali, prenda una posizione netta sulla questione palestinese e che esponga la bandiera palestinese sul pennone del palazzo comunale, così come la scorsa amministrazione espose quella dell’Ucraina. Se non si prende posizione su un tema così delicato, umano, di sostegno alla popolazione civile martoriata, allo stremo e alla fame, non sappiamo davvero come possa un sindaco definirsi “di tutti” e dalla parte di chi soffre».