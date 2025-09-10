GROSSETO – Sono stati diffusi ieri sera, nella prima puntata della nuova stagione di “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa, in onda su Rai 1, i sondaggi dell’Istituto Noto sulle prossime elezioni regionali in programma il 12 e 13 ottobre. Al centro dell’appuntamento, le intenzioni di voto degli italiani con uno sguardo particolare alle sfide regionali di autunno.

Secondo i dati, in Toscana il presidente uscente Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, si attesterebbe al 57 per cento delle preferenze. Nettamente distanziato il suo avversario, Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, fermo al 39 per cento degli intervistati.

Il sondaggio ha riguardato anche altre regioni. Nelle Marche Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, viene indicato al 49,5 per cento, con il rivale del centrosinistra Matteo Ricci al 47 per cento. In Calabria il presidente uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, è dato al 54 per cento, mentre l’esponente del centrosinistra Pasquale Tridico si ferma al 45,5 per cento.

Il quadro che emerge dai dati di Noto mostra quindi un centrosinistra competitivo nelle Marche, un centrodestra solido in Calabria e un forte vantaggio di Giani in Toscana, regione dove il “campo largo” sembra al momento consolidare le proprie posizioni in vista del voto d’autunno. Nella nostra regione infatti è stata siglata l’alleanza tra Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Versi Sinistra e forze riformiste tra cui anche Italia Viva. Nel centrodestra invece insieme alle tradizionali forze di questo schieramento, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega saranno presenti anche la lista di “Noi Moderati” e una lista civica del presidente Tomasi.