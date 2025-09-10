GROSSETO – «Troppe persone continuano a reagire con aggressività e ignoranza verso chi è più fragile o semplicemente diverso» così il coordinamento nazionale docenti dei diritti umani commenta la vicenda che ha visto coinvolta Lorella Ronconi, responsabile dello sportello Info handicap del Comune.

Ronconi è stata aggredita verbalmente in maniera molto pesante in un parcheggio cittadino come vi avevamo raccontato.

«Lorella Ronconi ha saputo trasformare questa esperienza dolorosa in un’occasione di riflessione e sensibilizzazione, ricordandoci che la cultura del rispetto si costruisce con piccoli gesti quotidiani. Il suo progetto #solounminuto, nato per contrastare comportamenti incivili e l’occupazione abusiva degli spazi per disabili, dimostra che l’educazione civica può fare la differenza, anche se resta ancora molto da fare».

«È fondamentale che le istituzioni locali garantiscano strumenti concreti per la sicurezza e la tutela delle persone più vulnerabili. Allo stesso tempo, la scuola ha un ruolo insostituibile nell’insegnare ai giovani il valore dei diritti umani, dell’empatia e della responsabilità civile. La società intera deve rifiutare l’indifferenza e reagire a episodi di violenza verbale e discriminazione. Il silenzio non è un’opzione: diventa complice dell’ignoranza e dell’odio».