GROSSETO – Trasferta medaglietta per l’Atletica Grosseto Banca Tema ai Campionati Toscani Master su pista con l’oro di Sergio Mori nella gara degli 800m M45, per un totale di tre podi conquistati dai biancorossi nella rassegna riservata agli over35 andata in scena tra il 6 e il 7 settembre al Campo Scuola di Massa.

Mori, classe 1976, ha chiuso il doppio giro di pista al terzo posto assoluto con il crono finale di 2:18.04 risultando essere il migliore atleta tra i 45 e i 49 anni. Per Mori, che nella stagione invernale fu 8° ai Campionati Italiani Master di Ancona, si tratta dell’ennesima medaglia su questa distanza.

La società grossetana festeggia anche con il veterano Luigi Spaggiari, atleta che anche in questa occasione è stato capace di spaziare in svariate discipline: per l’M65 arriva l’argento in 19.46 sui 100m e il bronzo nei 3.000m di marcia (25:53.52), nel mezzo anche il quarto posto nei 200m (41.62).

I Campionati Toscani Master sono stati il primo appuntamento della seconda parte della stagione, che per la compagine grossetana vedrà come appuntamento clou l’attesissima finale nazionale a squadre per gli Allievi (Modena, 27/28 settembre). Ma ora tutta l’attenzione è per la ripresa dei corsi, con il Campo Scuola Bruno Zauli che sarà ancora una volta animato dai giovanissimi atleti che, a partire dal lunedì 15 settembre, torneranno a cimentarsi e a giocare con tutte le discipline dell’atletica leggera.