Foto di repertorio

ARGENTARIO – Il Circolo Nautico e della Vela Argentario annuncia con entusiasmo la squadra che difenderà i suoi colori alla 40esima edizione della Coppa Italia di Vela, organizzata dall’Unione Vela d’Altura Italiana, dal Circolo Canottieri Aniene e dallo Yacht Club Santo Stefano. L’appuntamento, che si terrà nelle splendide acque dell’Argentario, rappresenta una delle regate più attese e prestigiose del calendario velico nazionale, simbolo di storia e passione per la vela d’altura.

Il CNVA schiererà una formazione che unisce esperienza, talento e spirito sportivo, con armatori ed equipaggi pronti a dare il massimo: Otaria di Marco Paoletti, WALL-E2 di Francesco Marsella, Iocus 3.0 di Filiberto Gioia e Orion di Vele al Vento ASD.

Queste imbarcazioni, tutte portacolori del circolo, testimoniano la vitalità e la competitività della nostra flotta, in grado di misurarsi ai più alti livelli della vela nazionale. La partecipazione alla Coppa Italia non è soltanto una sfida sportiva, ma anche l’occasione per riaffermare l’identità e lo spirito di un circolo che da sempre vive la vela come passione condivisa, senso di appartenenza e amore per il mare.

Fondato con la missione di promuovere la vela e le attività sportive legate al mare, il Circolo Nautico e della Vela Argentario è oggi un punto di riferimento per chi vede nello sport non solo una competizione, ma un’occasione di crescita personale e collettiva. Negli anni, il CNVA ha saputo formare atleti, diffondere valori e creare una comunità unita dalla passione per la navigazione a vela; la partecipazione alla Coppa Italia rappresenta quindi molto più di una semplice regata: è il frutto di una tradizione, di un lavoro condiviso e dello spirito sportivo che anima soci ed equipaggi.

Maurizio Belloni, vicepresidente del CNVA ha dichiarato: “Per il nostro circolo la Coppa Italia è un appuntamento che racchiude il senso stesso della nostra identità: la passione per il mare, la competizione leale e la forza di una comunità che sostiene i propri atleti. Siamo orgogliosi di presentare una squadra che riflette il valore sportivo e umano del CNVA, certi che saprà onorare al meglio i nostri colori e la tradizione dell’Argentario”.