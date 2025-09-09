GROSSETO – “Abbiamo appreso con sconcerto della nascente iniziativa volta a insediare una moschea in via dei Curiazi. Non possiamo che esprimere il nostro totale disappunto per questo progetto, che stride con l’identità, la storia e i valori della nostra comunità”. A dirlo sono Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia, consiglieri comunali della Lista civica Vivarelli Colonna Sindaco.

“Non accetteremo che Grosseto venga trasformata in un laboratorio di islamizzazione forzata: qui non ci sarà spazio per minare le nostre radici, la nostra cultura e la nostra sicurezza – proseguono -. Annunciamo sin da ora una battaglia senza quartiere contro questa deriva, pronti a portare la voce dei cittadini dentro e fuori il Consiglio comunale. Avvieremo una raccolta firme popolare per fermare questa follia, perché Grosseto merita ordine, rispetto e difesa della sua identità, non cedimenti al buonismo della sinistra che continua a predicare ‘integrazione’ mentre ci consegna all’instabilità e al degrado”.

“Chi vuole spalancare le porte all’islamizzazione se ne assuma la responsabilità davanti ai grossetani – concludono Vasellini e Bragaglia -. Noi, al contrario, saremo il muro invalicabile che difenderà la città. Grosseto non si piegherà. Grosseto resiste”.