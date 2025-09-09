FOLLONICA – Il Consiglio comunale di Follonica torna a riunirsi: il presidente Alberto Aloisi ha convocato la nuova seduta per lunedì 15 settembre alle 15:30 nella sala consiliare del Comune.

Ecco gli argomenti all’ordine del giorno:

– Proposta 39 – processo verbale seduta del consiglio comunale 3 luglio 2025. Approvazione.

– Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

– Domanda d’attualità in merito a episodi di mancato rispetto delle norme di sicurezza durante lo spettacolo pirotecnico

– Interrogazione orale: “Sicurezza e funzionalità del trasporto pubblico locale: criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali, dai cittadini e interventi dell’amministrazione” presentata dal consigliere Manni.

– Interrogazione orale “Sicurezza e regolarità del trasporto pubblico locale – criticità segnalate dagli autisti in via della Repubblica, via Palermo, via Carducci e vie limitrofe” presentata dai consiglieri comunali Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella.

– Proposta 46/2025 – Azienda farmaceutica municipalizzata: approvazione rendiconto 2024 e destinazione degli utili.

– Proposta 47/2025 – Azienda farmaceutica municipalizzata: approvazione piano programma e bilancio triennale 2025/2026/2027, bilancio preventivo 2025.

– Poposta 53 – Costituzione della commissione per le pari opportunità. Approvazione.

– Proposta 48 mozione – riconoscimento della stato di Palestina.

In ogni caso risulta assicurata la trasmissione in streaming accedendo al canale Youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams