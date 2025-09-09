GROSSETO – A partire dal 15 settembre, con l’avvio dell’anno scolastico 2025-26, gli autobus di At- Autolinee toscane saranno interdetti all’ingresso all’interno dell’area della Cittadella dello Studente.

Come comunicato da Provincia e Comune, “in seguito all’incontro tenutesi in Prefettura a Grosseto a maggio 2025, il Comune di Grosseto e la Provincia di Grosseto, in collaborazione con At – Autolinee toscane e le forze dell’ordine, hanno deciso, in via sperimentale, di non permettere il transito degli autobus all’interno della Cittadella dello Studente a Grosseto. Decisione che ha come obiettivo la regolamentazione del traffico all’interno della Cittadella eliminando il traffico veicolare promiscuo composto da autobus di linea, auto e motocicli. Le corsie preferenziali all’interno della Cittadella non saranno eliminate e potranno essere utilizzate da tutti i veicoli”.

“La Provincia di Grosseto ha predisposto un progetto relativo alla viabilità interna della Cittadella dello Studente, nel quale viene consentito l’accesso ai soli mezzi autorizzati e gli autobus di linea durante l’esercizio dell’attività scolastica – proseguono gli enti -. L’attuazione del progetto della Provincia non ha avuto seguito in quanto, nello spirito di collaborazione con il Comune di Grosseto, per consentire l’esecuzione dei lavori comunali di ‘Riqualificazione dell’asse viario di via dei Barberi tramite la realizzazione di una Greenway Urbana’, la viabilità interna alla Cittadella dello Studente è al momento utilizzata per gestire l’area di cantiere comunale al fine di mitigare e attenuare gli inevitabili disagi e intasamenti della circolazione. In particolare, l’utilizzo di via Bellucci per rendere a senso unico un tratto di via dei Barberi da piazza della Libertà fino a via Lazzeri, in direzione Fiume Ombrone”.

“Per quanto concerne la viabilità dal 15 settembre 2025 – fa sapere Autolinee Toscane – le linee di Tpl urbane ed extraurbane in arrivo e in partenza per e dalla Cittadella dello Studente si attesteranno tutte esternamente con riferimento alle seguenti fermate:

Sonnino 4 Strade – Id fermata: GR0101

Cittadella Ex Forestale – Id fermata: GR0300

Brigate Partigiane Id fermata: GR0038

Brigate Partigiane Scuole Id fermata: GR0039

Si attenziona come le linee in arrivo da nord (Sonnino) si attestano a Cittadella Ex Forestale – Id fermata: GR0300 e le linee in arrivo da sud si attestano Brigate Partigiane Id fermata: GR0038. In uscita per le linee direzione sud la fermata di riferimento di riferimento è Sonnino 4 Strade – Id fermata: GR0101. Queste modifiche e nuove corse si inseriscono in più ampio lavoro che Autolinee Toscane ha definito durante l’estate, in preparazione del rientro a lavoro e scuola di studenti e pendolari”.

Sul sito di Autolinee Toscane, alla pagina https://www.at-bus.it/it/serviziscolastici, si possono consultare tutte le linee, le tratte e gli orari delle corse che ripartiranno dal 15 settembre, calibrati anche sulla base del calendario scolastico e degli orari definitivi di entrata ed uscita delle scuole. Nelle prime settimane, infatti, ogni istituto scolastico potrebbe variare, in autonomia e sulla base delle esigenze del singolo istituto, giorni e orari di entrata e uscita delle lezioni che potrebbero non coincidere con i passaggi dei bus programmati.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.