AMIATA – L’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana interviene per fare chiarezza su un tema di grande attualità, che sta generando confusione e dibattito anche sui social network: la raccolta dei funghi. Si ricorda che, per praticare questa attività, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione. Per i residenti nel comune di raccolta non è necessario.

I residenti in Toscana sono tenuti a versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta, la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta oppure la somma di euro 100,00 per un anno.

L’obiettivo di questa normativa è duplice: da un lato, tutelare il delicato ecosistema del nostro territorio montano e, dall’altro, garantire la sicurezza di chi frequenta i boschi. La raccolta indiscriminata e non regolamentata può infatti compromettere l’equilibrio ambientale e creare rischi per le persone.

L’Unione dei Comuni invita con forza tutti i frequentatori dell’Amiata – dai residenti agli escursionisti, fino ai turisti che amano il nostro patrimonio naturalistico – ad adottare un comportamento responsabile e a rispettare le regole vigenti. La salvaguardia della biodiversità e la sostenibilità di questa passione dipendono dalla consapevolezza e dalla collaborazione di ciascuno.

A tal proposito, sono stati intensificati i controlli sul territorio grazie al costante impegno delle Forze dell’Ordine. Un sentito ringraziamento da parte del Presidente va ai Carabinieri Forestale, alla Polizia Provinciale e alle Polizie Municipali, che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale di prevenzione e vigilanza.

L’efficacia di questa attività di controllo è testimoniata dalle numerose sanzioni già elevate nei confronti di chi non era in regola con le autorizzazioni. Questo segnale dimostra la ferma volontà delle autorità di garantire il rispetto delle norme e di proteggere il prezioso patrimonio naturale che l’Amiata offre. La raccolta dei funghi è una risorsa e un’attività che l’Unione dei Comuni intende preservare, assicurandosi che venga svolta in modo corretto e sostenibile per tutti.