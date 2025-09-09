GROSSETO – Vera e propria incetta di metalli preziosi per gli atleti della Track&field master Grosseto ai campionati Toscani su pista, svoltisi a Massa lo scorso fine settimana. Sono ben tredici le maglie di campione regionale conquistate dai maremmani, oltre a sette medaglie d’argento e cinque di bronzo.

Ben tre titoli per Renato Goretti nei 400, 800 e 1500 M75 , il più vincente della trasferta. Dominio nei 3000 metri sia al femminile che al maschile grazie ai primi posti di Chiara Gallorini fra le F50, Marcella Municchi fra le F55, Angela Mazzoli per le F65, Beniamin Benedic negli M35, Michele Checcacci fra gli M40, Gabriele Lubrano nel gruppo degli M50 e Claudio Nottolini fra gli M60; nella stessa specialità secondo posto di Moreno Giovannelli, terzo per Susanna Baldini e Paolo Giannerini, quarto per Cheti Chelini e Domenico Dell’Aquila e quinta piazza per Davide Bocchi.

Come da tradizione vittorie anche dalla marcia con Teresa Aufiero fra le F80, Andrea Romanelli per gli M35 e Gianni Siragusa fra gli M55, mentre Alessandro Volpi chiude secondo.

Nella giornata di sabato a podio anche Massimo Passalacqua, secondo nei 400, e Michele Rossato, terzo nei 1500. L’ex specialista delle prove multiple Siragusa si è cimentato nei lanci facendo suoi l’argento in peso e martellone e il bronzo nel giavellotto, più il quarto posto nel disco. Infallibili tutte le staffette biancorosse, che giungono al secondo posto: la 4×400 F55 con Mazzoli, Chelini, Baldini e Municchi; la 4×400 M60 con Giannerini, Goretti, Giovannelli e Bocchi e la 4×100 M60 con Goretti, Passalacqua, Rossato e Siragusa.

Finale di stagione importante per gli atleti grossetani impegnati ad ottobre nei campionati europei nell’isola di Madeira in Portogallo,sono infatti dieci gli atleti iscritti tra marciatori e mezzofondisti a l’ultima manifestazione internazionale di questa stagione.