GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

A settembre 2025 sono 1.840 i ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 9 settembre).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Orto 219 (Magliano in Toscana) -6

49 – Il Beccofino (Follonica) NEW ENTRY

48 – Phermento! (Porto Santo Stefano) -14

47 – Artidoro Ristorante (Grosseto) -1

46 – Ristorante l’Angolo di Napoli, La Grotta del Pescatore (Giglio Porto, Isola del Giglio) -3

45 – Pizzeria Osée Piatti Tipici (Manciano) +5

44 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) -3

43 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) +2

42 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) -4

41 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) -1

40 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) -1

39 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) -5

38 – Le Bontà di Claudia (Pitigliano) +11

37 – Ristorante La Collina (Pitigliano) +5

36 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) -1

35 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) +1

34 – Clann (Castiglione della Pescaia) +3

33 – Il Giardino Agriristoro (Marsiliana, Manciano) NEW ENTRY

32 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) -2

31 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) +1

30 – Al Posto Accanto (Grosseto) +1

29 – Ristorante Pizzeria Il Giardino dei Medici (Massa Marittima) -2

28 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) +1

27 – Osteria La Bottega (Follonica) -2

26 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) +2

25 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) +1

24 – Riserva Naturale Merenderia (Castiglione della Pescaia) -1

23 – Maso Ristorante (Follonica) +1

22 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) -2

21 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) -3

20 – Il Tagliapasta (Grosseto) -1

19 – Il Rifrullo (Scansano) +2

18 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) -1

17 – Red Star (Porto Ercole, Monte Argentario) +5

16 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) =

15 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) -1

14 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) +1

13 – Bistrot 19 (Grosseto) =

12 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) =

11 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) -3

10 – La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) +1

9 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) =

8 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) -3

7 – Trattoria Da Paolino (Manciano) =

6 – Doga Bistrot (Follonica) -2

5 – Ristorante bio Agriturismo Il Melograno di Banditella (Alberese, Grosseto) +1

4 – Locanda La Luna (Tirli, Castiglione della Pescaia) +6

3 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) =

2 – C’è Pizza Per Te da Michela (Santa Fiora) =

1 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) =

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.