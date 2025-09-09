FOLLONICA – «Sessantasei giorni di silenzio dopo una mammografia, senza referto né comunicazioni». Così una paziente follonichese che ci ha inviato una lettera firmata racconta i due mesi di preoccupazione «Sono rimasta nell’incertezza per oltre due mesi, nonostante il protocollo preveda la consegna del referto entro 30 giorni o una chiamata in caso di anomalie».

«Nessuna risposta, né sul fascicolo sanitario né dai reparti», racconta. «Solo grazie all’intervento casuale di un’operatrice sanitaria conosciuta, il referto è stato recuperato. Chi non ha contatti resta abbandonato. La prevenzione è utile solo se è tempestiva. Altrimenti resta una promessa mancata» conclude.