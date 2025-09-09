GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 9 settembre 2025

Ariete sarà brillante, ma dovrebbe evitare di imporre il proprio punto di vista.

Toro, segno del giorno, sarà stabile, coerente e paziente: avrai il dono di far sentire gli altri al sicuro.

Consiglio escursione: visita la Fattoria La Parrina, tra natura e tradizione, per una giornata che sa di terra e armonia.

Gemelli si sentirà libero: idee nuove in arrivo.

Cancro sarà dolce ma riservato: proteggi i tuoi pensieri.

Leone sarà determinato: cerca però di ascoltare chi ti è vicino.

Vergine precisa ed efficace: giornata produttiva.

Bilancia affettuosa e disponibile: favoriti i rapporti d’amicizia.

Scorpione profondo e in silenzio: ascolta, poi rispondi.

Sagittario carico d’entusiasmo: ma attento alle distrazioni.

Capricorno concreto: oggi tutto fila con ordine.

Acquario creativo ma dispersivo: concentrati su una cosa alla volta.

Pesci vivranno un momento intenso: le emozioni saranno forti.