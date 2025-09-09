GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 9 settembre 2025
Ariete sarà brillante, ma dovrebbe evitare di imporre il proprio punto di vista.
Toro, segno del giorno, sarà stabile, coerente e paziente: avrai il dono di far sentire gli altri al sicuro.
Consiglio escursione: visita la Fattoria La Parrina, tra natura e tradizione, per una giornata che sa di terra e armonia.
Gemelli si sentirà libero: idee nuove in arrivo.
Cancro sarà dolce ma riservato: proteggi i tuoi pensieri.
Leone sarà determinato: cerca però di ascoltare chi ti è vicino.
Vergine precisa ed efficace: giornata produttiva.
Bilancia affettuosa e disponibile: favoriti i rapporti d’amicizia.
Scorpione profondo e in silenzio: ascolta, poi rispondi.
Sagittario carico d’entusiasmo: ma attento alle distrazioni.
Capricorno concreto: oggi tutto fila con ordine.
Acquario creativo ma dispersivo: concentrati su una cosa alla volta.
Pesci vivranno un momento intenso: le emozioni saranno forti.