MONTE ARGENTARIO – Nuovo intervento da parte di Adf nel comune di Monte Argentario: giovedì 11 settembre è in programma un intervento di manutenzione in strada vicinale del Grottino.

I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 13 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Campone, località la Maddalena, strada vicinale del Grottino, via degli Atleti, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.