MASSA MARITTIMA – Si parlerà di geopolitica nell’iniziativa che il Partito Comunista Italiano, in collaborazione con la Federazione Pci di Grosseto, ha organizzato nella giornata di sabato 13 settembre 2025 alle 16 presso l’ex Sala Consiliare di Massa Marittima in via Parenti 69.

“Un argomento – spiegano gli organizzatori – sul quale ruota una necessaria riflessione ad ampio raggio per comprendere e mettere a nudo le cause che stanno portando l’Europa e l’Italia in una fase di decisioni pericolose e autarchiche che di fatto ci rendono partecipi nei conflitti in corso come quello tra Ucraina e Russia e nell’aberrante tragedia del Medio Oriente, creando uno scollegamento con i popoli mentre si amplificano a tutto volume le faziosità, con il risultato di chiudere gli occhi e annientare le menti della classe politica, della stampa e delle televisioni”.

“Non è sicuramente il tempo dei settarismi: quello di cui c’è bisogno è una presa di posizione netta per la tutela dei diritti inalienabili dell’uomo e per dire basta all’attuazione costante di un genocidio che sta abbrutendo la nostra società”.

Sarà questo il tema affrontato da Daniele Gasperi e Marco Barzanti, rispettivamente segretario provinciale e segretario regionale Pci, che introdurranno l’iniziativa che si chiuderà, dopo il dibattito, con l’intervento di Massimo Longobardi, membro della segreteria nazionale Pci e docente di storia dell’Economia”.