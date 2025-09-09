FOLLONICA – Conto alla rovescia in casa Follonica Hockey per la prima edizione di un memorial intitolato al Direttore Sportivo Simone Pantani, presso la Pista Palarmeni a Follonica.

Quattro le squadre partecipanti: le prime squadre di A1 e A2 del Follonica, il Forte dei Marmi attualmente in A1 e il Pumas Viareggio, militante in A2.

Per ogni gara sono previsti due tempi non effettivi da 25 minuti ciascuno. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, anche se verranno predisposte modalità di versamento di un contributo che sarà totalmente donato in beneficenza. La società invita quindi i tifosi alla partecipazione.

Il programma:

ore 18 Forte dei Marmi-Follonica Hockey A2 (gara 1)

ore 19.30 Follonica hockey A1-Pumas Viareggio (gara 2)

ore 21 vincitore gara 1-vincitore gara 2

A seguire le premiazioni.

Inoltre il giorno 22 settembre alle 18,30 avrà luogo al Villaggio Pappasole, da anni sponsor della società biancoceleste, la presentazione della prima squadra A1 della serie A2, Under 23 e del main sponsor Innocenti Costruzioni, mentre le giovanili verranno presentate tutte insieme in un’altra manifestazione a loro esclusivamente dedicata.