GROSSETO – Aggiornamento ore 17.33: C’era una coppia di origine tedesca a bordo del furgone camperizzato che è stato distrutto dalle fiamme questo pomeriggio sulla strada statale 223 in direzione Siena, poco fuori dal centro abitato, in località Roselle.

La coppia, accortasi della fuoriuscita di fumo durante la marcia, ha immediatamente accostato il veicolo. Nel giro di pochi minuti il furgone è stato completamente avvolto dalle fiamme.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è prontamente intervenuta sul posto, riuscendo a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Sul luogo dell’evento erano presenti anche la Polizia stradale e la Polizia municipale di Grosseto per la gestione della viabilità e la sicurezza.

News ore 16.25: Un camper sta andando a fuoco sulla 4 corsie, all’altezza do Roselle nel comune di Grosseto.

A bordo una coppia straniera, marito e moglie, che non avrebbe riportato ferite.

Sul posto sta intervenendo una squadra dei Vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce rossa.

