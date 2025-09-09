GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto under 15 si ferma a Parma. I biancorossi di Lino Luciani terminano sul diamante emiliano una stagione importante, nella quale si sono laureati campioni regionali, confermando il trend positivo di un gruppo che solo l’anno scorso si era aggiudicato lo Scudetto under 12. “Siamo cresciuti molto – commenta il manager Lino Luciani – nell’arco degli ultimi mesi. Abbiamo giocato con grande voglia e spirito di sacrificio, ma dobbiamo migliorare sul piano della concentrazione. Non è facile, soprattutto quando si è così giovani, mantenere sempre alto il coefficiente di attenzione, ma siamo qui per lavorare, per curare ogni singolo dettaglio e per costruire un roster competitivo. Ringrazio tutti i miei ragazzi, devono essere fieri per quello che hanno fatto, così come lo sono io”.

I biancorossi hanno ceduto il passo per 11-1 contro il Parma Crocetta (tra i favoriti per la vittoria finale) e per 12-7 contro il Montegranaro. “È evidente la crescita atletica e tecnica, sia collettiva che individuale – ha proseguito Luciani -, del gruppo. In questi mesi abbiamo espresso un buon baseball all’insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Vorrei ringraziare la nostra società, le famiglie dei ragazzi, tutti i membri dello staff, ovvero Marco Giorgi, Diego Luciani, Aloma Herrera, Alessandro Brocca, e i dirigenti Algeri, Gambassi, Fontana, Soldati, Terribile e Manganelli per il supporto, la passione e i sacrifici fatti per il bene di questa squadra”.

Per restare aggiornati con i prossimi impegni di tutte le squadre del Big Mat Bsc Grosseto è possibile consultare il sito internet www.bscgrosseto.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram.