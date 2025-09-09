GROSSETO – Allerta meteo con codice arancione è stata emessa dalla sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 17 di oggi fino alle 13 di domani mercoledì 10 settembre su Toscana centrale e Arcipelago, il sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino a tutta la giornata di domani. Possibilità di temporali forti su gran parte della regione, più probabili sulle zone costiere e occidentali.