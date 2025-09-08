ROCCASTRADA – Il roccastradino Fabio Tronconi è ancora una volta profeta in patria dominando la 52esima edizione della Marcia Verde. “Ho iniziato a partecipare a questa gara quando avevo 6 o 7 anni – sorride Tronconi – significa che ne ho fatte tante. Solitamente non partecipo alle gare del Corri nella Maremma, ma ovviamente tengo particolarmente a essere presente a casa e sono felice di esserci”.

Una grandissima prova per il maratoneta, che chiude in 38 minuti e 46 secondi tra gli applausi della sua gente, precedendo di oltre 4 minuti i compagni di squadra Gianluca Colicci e Roberto Basile. Un dominio per il Marathon Bike, che ha curato gli aspetti tecnici di questa corsa organizzata dalla pro loco e inserita nell’ambito dei festeggiamenti del Settembre Roccastradino.

Tra le donne la solita Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento si conferma dominatrice del circuito, centrando il terzo successo consecutivo dopo Castel del Piano e Arcidosso, e conquistando anche un nono posto assoluto dietro soltanto a otto uomini. “Finché resisto continuo – afferma la podista amiatina – questo percorso poi mi piace molto. E’ un mix tra asfalto e terra, discesa e salita, molto allenante”.

A dare il via alla corsa Elena Menghini, assessore comunale allo sport.

“Era doverosa la mia presenza – afferma – in un evento in cui regna lo sport, all’insegna del divertimento. Per questo ringrazio Marathon Bike e Uisp, che porta il podismo in tutta la Maremma. E ovviamente la pro loco, che ancora una volta ha riproposto questa manifestazione ormai storica”. “E’ stata una giornata di festa – aggiunge l’assessore – all’insegna del divertimento, inserita nel Settembre Roccastradino. Partita con i bambini e poi proseguita con la prova competitiva”.

Al via della Marcia Verde settanta atleti giunti da tutta la Maremma. Nei primi dieci, dopo il terzetto del Marathon Bike, Andrea Finno (Avis Piombino), Andrea Colella (Montecalvi Trail), Francesco Scalora (Team Marathon Bike), Alessandro Angioloni (Reale Stato dei Presidi), Francesco Cannata (Runcard), Municchi e Massimo Martellini (Team Marathon Bike).