FOLLONICA – Conclusa con successo la Nazionale Dart, evento che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia sullo splendido campo di regata del Golfo di Follonica.

Dopo una prima giornata caratterizzata da vento medio da nord-ovest, che ha consentito lo svolgimento di tre prove appassionanti e impegnative, la seconda giornata ha regalato condizioni di vento leggero ma regolare, permettendo comunque la disputa delle tre prove previste dal programma.

Al termine delle regate, ecco i vincitori delle diverse categorie: nella Overall Alice Rinaldi e Pietro Ceruti del Circolo Nautico Volano ASD, nel singolo Martino Salvo del Circolo Nautico Volano ASD e fra gli Youth Flavio Scappini e Valentina Marika Scialla della LNI Civitavecchia e Circolo Nautico Volano ASD.

La manifestazione ha confermato l’alto livello tecnico della classe Dart e la capacità del Golfo di Follonica di offrire scenari ideali per la grande vela.

Le classifiche complete sono disponibili sul portale www.racingrulesofsailing.com.

La Lega Navale Italiana di Follonica ringrazia tutti i partecipanti, lo staff organizzativo e i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento.