GROSSETO – Di questi tempi, nelle “cucine” della politica, si stanno ultimando i “menù” dei candidati per le prossime tornate elettorali.

A Follonica, inoltre, da qualche giorno sono diventati operativi i “carabinieri in bicicletta”, incaricati di controllare più agilmente le zone di pineta e gli anfratti boschivi di complicato accesso.

Più difficile invece, veduto l’ennesimo spiacevole episodio accaduto a Grosseto in via Roma, bonificare e tenere sotto controllo questa zona cittadina. Un’area che sale spesso ai disonori della cronaca per risse, aggressioni e furti. Un problema che, verrebbe da dire, appare impossibile da rimuovere, un po’ come quello del “granchio blu”.

A proposito di questo infestante “ospite”, prepotentemente diffusosi nei nostri mari, non mancano incontri e “tavoli di confronto”. Ma per ora, di progetti risolutivi neppure l’ombra. La laguna di Orbetello è quella che, in primis, sta facendo i conti con questo indesiderato personaggio.

Gli incontri anche più recenti hanno però alimentato battibecchi e polemiche, non solo tra i rappresentanti dell’arengo municipale, ma anche tra altri più “elevati” soggetti. Un gioco delle parti insomma, che spesso va in scena ma che non cambia le carte in tavola.

La speranza è che, alla svelta, il commissario straordinario per il granchio blu sia in grado di tirar fuori dalla manica un inaspettato “asso” vincente. Una speranza alimentata anche da iniziative impensabili, come quella a La Spezia, dove i Miticoltori Associati hanno deciso di provare la coltivazione di una vigna sul mare, all’interno degli allevamenti di ostriche.

Per il momento niente finalità produttive e commerciali, ma solo sperimentali, per valutare la bontà della cosa.

Riguardo al nostro “granchio blu” dunque, auspichiamo che, al posto delle baruffe verbali, possano essere trovate – sulla falsariga di quanto accaduto a La Spezia – delle originali e buone idee.

Incrociamo le dita: questo “granchio blu”, per ora, ci appare fortemente “corazzato”!