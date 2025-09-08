GROSSETO – Una giornata di sport e passione ha animato il campo di softball del Big Mat Bsc Grosseto, teatro del concentramento under 13 che ha visto scendere in campo il Forlì softball, il Viserba mariners e le padrone di casa del Bsc Grosseto, guidate da Fiorenzo Cappuccio.

Le partite hanno regalato emozioni fino all’ultimo punto, con incontri equilibrati e ricchi di giocate di qualità. A spuntarla è stato per differenza punti il Forlì softball, che ha chiuso al primo posto, mentre le mini-biancorosse hanno conquistato la seconda posizione.

“Le ragazze – commenta Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 13 – hanno offerto prove convincenti: la pedana ha risposto alla grande e l’attacco si è dimostrato particolarmente aggressivo. Da sottolineare le prestazioni di Irene Orlandi e Martina Ginesi, con quest’ultima protagonista assoluta della pedana di lancio”.

In attesa degli altri concentramenti, che determineranno le avversarie e la sede del prossimo appuntamento, in casa del Bsc Grosseto c’è soddisfazione per il percorso intrapreso e per il meritato risultato ottenuto dalla squadra.