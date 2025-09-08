GROSSETO – Raccogliendo la volontà della famiglia e in particolare della moglie Francesca, amici e conoscenti sono stati invitati a partecipare a una raccolta fondi in memoria di Sandro Bigozzi, scomparso tragicamente sabato 6 settembre.

Sandro era conosciuto e amato da tutti: uomo positivo, vitale, grande sportivo, con un cuore generoso sempre pronto a donarsi agli altri. «Persona eccezionale e sempre presente per tutto e per tutti» – lo ricorda commosso l’amico Luca Grisanti e i tantissimi amici che oggi si stringono intorno alla moglie Francesca e alle due figlie, Gemma e Clara.

Per volontà dello stesso Sandro, che non amava i fiori ritenendoli effimeri, chi vorrà potrà esprimere la propria vicinanza con un gesto concreto: una donazione in favore delle bambine, seguite da una comunità che non intende lasciarle sole di fronte a questa perdita così dolorosa.

Le offerte potranno essere versate sul libretto postale intestato alle figlie, utilizzando il codice IBAN IT65S0760114300000045301702 intestato a Francesca Fallani.

«Sarà un piccolo gesto per una grande persona, un aiuto per il futuro di Gemma e Clara, che dovranno affrontare la vita portando nel cuore l’esempio e l’amore del loro papà».