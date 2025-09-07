GROSSETO – Una classe maschile, in piedi per la foto di rito, con il maestro. Tutti i bambini con il grembiule nero. alcuni in calzoni corti e altri lunghi.

Questa è la foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era chiedendovi di aiutarci a identificare la scuola e i ragazzi ritratti. La foto potrebbe essere stata scattata tra gli anni 50 e gli anni 60.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

