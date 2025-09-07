Foto di repertorio

GROSSETO – Passo falso nella prima di campionato del Grosseto, battuto 2-1 dal Seravezza in terra straniera (foto d’archivio di Paolo Orlando). Allo stadio Buon Riposo l’esordio dei biancorossi si svolge con un primo tempo senza reti ma con buoni spunti, mentre nella ripresa il Seravezza trova più coraggio e gol. Decisiva la doppietta di Bedini, a segno al 10′ e su rigore al 20′ , a spianare la strada ai padroni di casa. Meno aggressivi i torelli, che riaprono virtualmente il match al 42′ con Benedetti. E’ troppo tardi però per evitare il peggio: gli uomini di Masitto esultano e si portano via l’intera posta in palio.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti L., Music, lepri, Spatari, Pucci, Bedini, Pani, Mannelli, Vanzulli, Mannucci. A disposizione: Mosti N., Delorie, Cini, Fontanarosa, Sforzi, Tognoni, Fiore, Cubani, Lecini. All. Masitto.

GROSSETO: Tognetti, Della Latta, Gherardini, Riccobono, Bellini, Benedetti, Ampollini, Brenna, Fiorani, Ciraudo, Sartorelli. A disposizione: Corallini, Sacchini, Sabelli, Carlotti, Gonnelli, Regoli, Ferronato, D’Ancona. All. Indiani.

ARBITRO: Paccagnella di Bologna: assistenti Grassodi Acireale e Bosco di Roma 2.

MARCATORI: 10′ st e 20′ st (rig.) Bedini, 42′ st Benedetti.