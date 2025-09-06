GROSSETO – «Grosseto non è più la città tranquilla che ricordavamo: negli ultimi giorni i fatti hanno parlato chiaro, il degrado l’illegalità avanzano. La gente onesta non si sente più sicura, e il nostro territorio rischia di diventare il rifugio di irregolari e delinquenti».

A dirlo sono i consiglieri comunali Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia, Lista Civica Vivarelli Colonna Sindaco – Team Vannacci.

«Eppure – dicono Vasellini e Bragaglia -, la sinistra continua a recitare il suo rosario stanco: “integrazione”, “diritti”, “porti aperti”. Ma l’integrazione, quando si spalancano le porte senza criterio, diventa invasione. E il multiculturalismo, tanto sbandierato come progresso, si rivela la più grande illusione: un miscuglio di culture dove l’unica a perdere è sempre la nostra. Loro parlano di accoglienza, ma nei fatti coltivano anarchia e disordine. Si illudono che annullando le identità si costruisca la pace: in realtà, così facendo si genera solo conflitto e barbarie».

«Noi, al contrario, abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno: chi è irregolare o pericoloso deve essere espulso, e il sindaco deve avere i poteri straordinari per farlo. Basta ipocrisie: la legalità non è negoziabile. Per questo esaltiamo e difendiamo l’opera del Nos – Nucleo Ordine Sicurezza: uomini e donne che agiscono in borghese, tra la gente, rischiando sulla propria pelle per restituire sicurezza ai cittadini. A loro non bastano ringraziamenti di circostanza: il sindaco deve garantire encomio ufficiale, libertà di azione e riconoscimento pieno. Perché la sicurezza non è un lampeggiante che passa, ma uomini coraggiosi che fermano lo spaccio, contrastano il degrado e dimostrano coi fatti cosa significa stare dalla parte della legalità».

«Chi difende l’invasione – concludono -, chi sogna una società “senza confini” dove tutti sono uguali e nessuno ha radici, è cieco davanti alla realtà: non porta progresso, porta solo il disfacimento di un popolo. Noi diciamo basta. Grosseto non sarà laboratorio dell’utopia sinistrorsa, ma baluardo di buon senso, legalità e sicurezza. Sì alla legalità, no al multiculturalismo. Sì alla sicurezza, no all’invasione».