CAMPAGNATICO – «Oggi si è concluso l’altro lotto di lavori pubblici di manutenzione straordinaria della scuola materna di Campagnatico per un importo di 50 mila euro, anche attraverso il rifacimento di tutti i bagni e l’abbattimento delle barriere architettoniche» a dirlo il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci.
Pesucci poi ricorda i precedenti interventi: «I lavori di efficientamento energetico su tutte le scuole del territorio per oltre 1 milione di euro, attraverso la sostituzione degli infissi, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, pompe di calore, e impianti fotovoltaici».