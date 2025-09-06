LAZIO – È morto in un incidente con il paracadute il maremmano Sandro Bigozzi. Bigozzi si trovava a Monte Compatri, in provincia di Roma, dove c’è una superficie di volo. Si è lanciato da 4mila metri, il paracadute si è aperto, ma qualcosa è andato storto.

L’incidente è avvenuto alle 12 di questa mattina. Bigozzi è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è stato trasferito in codice rosso in un ospedale della Capitale dove è deceduto.

Bigozzi, nel 2017, era rimasto coinvolto in un incidente a bordo di un ultraleggero che si era schiantato a terra nella zona di Cecina. LINK

Si era anche lanciato in tandem con il sindaco ci Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna LINK

Molto conosciuto, la sua morte ha colpito profondamente la comunità maremmana.

Di seguito la sua biografia dal sito MaremmaFly

È attivo nel mondo del paracadutismo dal 2010. Dopo il suo primo lancio tandem, ha intrapreso subito il percorso AFF, ottenendo la licenza di paracadutista e accumulando esperienza sia in Italia che all’estero, tra Stati Uniti, Europa ed Emirati Arabi.

Con oltre 6.500 lanci all’attivo, ha perfezionato la sua tecnica e sviluppato una profonda conoscenza del settore. La sua passione per il volo lo ha portato a fondare, insieme a Stefano, una scuola di paracadutismo che offre lanci tandem.