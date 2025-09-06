GROSSETO – “È il momento di voltare pagina in tema di edilizia residenziale pubblica”. A dirlo è Jurij Di Massa, candidato al Consiglio regionale, che propone una riforma strutturale del sistema Erp. “Occorre un nuovo approccio, che premi davvero chi vive e contribuisce alla crescita del nostro territorio, che aumenti l’offerta abitativa e che ristabilisca il principio di legalità e giustizia sociale nelle assegnazioni”.

Tra le priorità indicate da Di Massa c’è quella di introdurre criteri che valorizzino i residenti di lungo corso. “Chi risiede nel Comune da oltre cinque anni dovrà avere un punteggio più alto in graduatoria. È giusto premiare chi ha radici nel territorio e vive da tempo le difficoltà legate alla casa”.

Un altro punto centrale della proposta è la realizzazione di un piano regionale per l’edilizia pubblica. “È ora di tornare a investire seriamente in nuove costruzioni. Non possiamo limitarci a gestire l’esistente: bisogna aumentare il numero di alloggi per rispondere alla crescente domanda e garantire il diritto alla casa a chi ne ha davvero bisogno”.

Fondamentale, secondo il candidato, anche un rafforzamento dei controlli. “Non è tollerabile che le case popolari finiscano a chi non ha più i requisiti o aggira le regole. Servono verifiche regolari e approfondite per liberare gli alloggi occupati irregolarmente e restituirli a chi attende da anni”.

Per Di Massa, la Regione deve assumersi fino in fondo la responsabilità della gestione dell’emergenza abitativa. “Non bastano parole e buone intenzioni. Servono scelte chiare, coraggiose e orientate alla giustizia sociale. Noi siamo pronti a portarle in Consiglio regionale”.