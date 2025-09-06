BAGNO DI GAVORRANO – E’ pronto all’esordio in campionato il Follonica Gavorrano, dopo le fatiche di Coppa Italia. I biancorossoblù scenderanno in campo domenica alle 15 al Malservisi-Matteini, dove l’avversario di turno sarà il Cannara. La formazione umbra, dopo la promozione dall’Eccellenza passando dai play off dell’ultima stagione, vuole tornare a fare bene anche in Serie D.

Domenica quindi si torna a giocare nel girone E, con mister Francesco Baiano che carica subito i suoi. «Il campionato è un altro grande obiettivo della società, cercheremo di fare il meglio possibile affrontando partita dopo partita, come dico sempre ai miei ragazzi – le parole di mister Francesco Baiano – Bisogna andare in campo con fame e determinazione, poi con le nostre doti tecniche dobbiamo cercare di vincere le partite».

L’ultimo doppio confronto tra le due squadre risale alla stagione 2021/22 e viaggia a favore dei biancorossoblù. In casa degli umbri il match terminò sullo 0-3 per il Follonica Gavorrano, mentre tra le mura amiche i minerari si imposero per 5-0.

Due vittorie anche l’anno precedente, con un 1-3 esterno e un 4-0 casalingo, mentre nella stagione 2019/20 arrivarono due pareggi per 1-1.