GROSSETO – «Che ca..o vuoi mongola» così una donna a bordo di un’auto ha insultato Lorella Ronconi che si trovava sulla sua sedia a rotelle nel parcheggio di un centro commerciale.

È la stessa Ronconi a raccontarlo sui propri canali social.

«Sono sconvolta – afferma a ragione -. Ieri al centro commerciale ho vissuto un episodio assurdo. Ero con un’assistente nel piazzale del centro commerciale, vicino al cancello di uscita, quando una macchina è entrata nel piazzale a tutta velocità. Con la paura che ci investisse, ho detto “Più piano per favore!”. Dal finestrino aperto, la risposta della donna al volante, circa 50 anni, è stata “Che ca..o vuoi, mongola!”»

«Una vergogna. Un insulto gratuito, violento, inumano. Una persona adulta, che invece di prendersi la responsabilità del proprio comportamento pericoloso, ha scelto di scaricare odio verso una persona disabile. Sono rimasta senza parole, non tanto per l’insulto, ma per ciò che rivela: la totale assenza di rispetto, di civiltà, di empatia. Perché nel 2025 c’è ancora chi usa la parola “mongola” per offendere, per insultare una persona con disabilità? Perché tanta aggressività verso chi è più fragile, verso chi è diverso, verso chi semplicemente chiede attenzioni e sicurezza?».

Poi Lorella Ronconi fa una riflessione: «So che l’unico antidoto è parlare, denunciare, educare. So che non possiamo smettere di credere in una cultura del rispetto. E so che insieme, con piccoli gesti quotidiani, possiamo cambiare questa mentalità. Il rispetto è il primo mattone della convivenza. Non lasciamo che l’ignoranza lo sgretoli».