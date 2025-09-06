FOLLONICA – Molto agitato. Aggressivo con gli agenti che cercavano di calmarlo. Intervento questa mattina su via Litoranea, a Follonica, dove un uomo ha dato in escandescenze tanto da richiedere l’intervento di tre pattuglie della Polizia municipale e un’ambulanza della Croce rossa di Follonica.

Non è chiaro perché l’uomo si trovi a Follonica visto che pare sia originario del Lazio e abbia al polso un braccialetto di una struttura psichiatrica di Pisa. Forse è fuggito dall’ospedale e, senza medicinali, il suo umore e le sue facoltà mentali sono peggiorate.

L’uomo si trovava nella zona dei palazzi rossi quando ha iniziato a creare disturbo in modo sempre più insistente e aggressivo tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto anche i carabinieri.