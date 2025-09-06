GROSSETO – Dopo una breve malattia è morta Tea, una Labrador Retriver di 11 anni in forza al Nucleo Cinofili della Vab – Vigilanza Antincendi Boschivi.

Tea era una canina molto socievole ed intelligente che ha partecipato a numerose attività di ricerca e soccorso nell’ambito delle funzioni di protezione civile svolte dalla Vab Toscana. Prese anche parte alle operazioni di ricerca della nonna e del nipotine disperse durante l’alluvione in Val di Cecina.

Al suo attivo la partecipazione a manifestazioni organizzate da scuole, altri enti ed associazioni in tutta la Regione e nel territorio provinciale in particolare, in occasione di feste e sagre paesane.

Tea, come gli altri cani afferenti al nucleo cinofili, aveva svolto un esame Vab Italia, di operatività e svolgeva regolare addestramento per mantenere la prestanza fisica ed essere cosi sempre pronta a donare il suo aiuto in occasioni di emergenza. Aveva anche praticato un corso di “cane Bagnino”, con la sua conduttrice Federica Biagi.

“Quando muore uno dei nostri cani – ci dice il referente provinciale cinofili Vab Simone Chelli – il dolore è straziante, perché con loro condividiamo mesi e anni di addestramento molto intensi durante i quali siamo sempre assieme e dopo li vediamo operare in contesti reali con quell’entusiasmo e quella professionalità che ci rende orgogliosi dei sacrifici svolti. I cani sono degli Angeli che chiedono solo un po di affetto e ci regalano tanta felicità. Vorrei esprimere al suo conduttore Federica i nostri sentimenti di fraterna e sincera vicinanza”.