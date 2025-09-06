FOLLONICA – Giovedì 4 settembre, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana a Firenze, si è svolto un incontro di grande rilievo istituzionale e culturale: l’assessore regionale all’Economia, insieme al presidente del Consiglio regionale, ha accolto la delegazione governativa statunitense, guidata da Josh Green, governatore delle Isole Hawaii.

Tra i protagonisti invitati all’incontro, Acqua Village, con il proprietario Marcello Padroni e l’immaginer Riccardo Fara, in rappresentanza del brand che porta in Toscana l’atmosfera delle Hawaii attraverso i due parchi acquatici di Cecina e Follonica a tema hawaiano/tiki.

«È stata un’occasione importante per condividere la cultura hawaiana che caratterizza i nostri parchi acquatici – dichiara Marcello Padroni –. La presenza del governatore Green e della delegazione hawaiana rappresenta per noi un importante canale di crescita, un dialogo che ci stimola nel percorso che ci porterà a diventare completamente Water Theme Park nei prossimi anni».

Durante l’incontro, la proprietà ha proposto l’avvio di un gemellaggio tra le Hawaii e Acqua Village, così da rafforzare un legame culturale ed emozionale che si traduce ogni giorno nell’accoglienza e nell’esperienza offerta agli ospiti.

Acqua Village porta avanti una filosofia fondata sul concetto di Aloha, inteso come spirito di condivisione, accoglienza e rispetto per la natura e per gli altri. Una filosofia che guida la creazione delle attrazioni, delle scenografie e dei percorsi esperienziali, sempre più immersivi e innovativi.

Negli ultimi anni i parchi hanno ottenuto importanti riconoscimenti: il parco di Follonica è stato eletto Parco Acquatico dell’Anno da Parksmania (testata giornalistica del settore che valuta ogni anno tutti i parchi divertimento nazionali acquatici e non) mentre Apo, lo scivolo anello, che si trova sempre nello stesso parco, ha ottenuto premi internazionali (European Star Awards e Park World Excellence Awards).

L’incontro in Regione ha confermato l’orgoglio di Acqua Village nel rappresentare, in Toscana, un ponte tra due mondi uniti dagli stessi valori: amore, gentilezza, generosità e rispetto.