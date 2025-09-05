GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

AMIATA

5-9-2025 – Al via “Amiata Summer of Code”: una settimana di intelligenza artificiale e coding per ragazzi e appassionati

Fino al 7-9-2025 – L’Amiata attraverso gli occhi di cinque fotografi: al via la mostra alla villa Sforzesca

CAPALBIO

Fino al 7-9-2025 – Nuovo cinema Tirreno: gran finale estivo con Zingaretti, Deraspe e Lojkine

Fino al 14-9-2025 – Sessant’anni di gusto e tradizione: Capalbio raddoppia la Sagra del Cinghiale

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 7-9-2025 – Weekend a Castiglione: dal concerto in spiaggia al Palio dei ciuchi di Vetulonia

Fino al 6-9-2025 – Due giorni di mercatino dell’artigianato: arte e tradizione in piazza Orto del Lilli

FOLLONICA

Fino 21-9-2025 – “De-codificazioni”: attualità e cambiamento nella mostra di Giuseppe Linardi in pinacoteca

GROSSETO

5-9-2025 – Parchi archeologici della Maremma: dalle visite guidate alla giornata ad ingresso gratuito

5-9-2025 – Primo appuntamento con Girogustando: cena di pesce al Moby Dick a Marina di Grosseto

5-9-2025 – Rock, pop e sapori tipici: serata di musica alla cantina “I Vini di Maremma”

5-9-2025 – L’Alexian Group di Santino Spinelli in concerto a Grosseto

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA

MANCIANO

Fino al 7-9-2025 – Saturnia Festival, 20 anni di musica: dal tango all’opera fino al gran finale con la Filarmonica. IL PROGRAMMA

ORBETELLO

Fino al 14-9-2025 – Fine estate tra dinosauri e gusto: al via “Jurassic Lagoon” e “Orbetello Mangiami”

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino all’8-9-2025 – Al via il “Settembre Roccastradino”: tradizione, eventi, musica e sapori tipici

SABATO 6 SETTEMBRE

AMIATA

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

6-9-2025 – Da Chopin a Liszt: al Teatro Leopolda il concerto dei giovani pianisti

6-9-2025 – Serata in ricordo di Mario Buoncristiani: a Cassarello concerto con le canzoni di Battisti

GROSSETO

6-9-2025 – Dilettando, gran finale al Moderno: talento, solidarietà e un’ospite internazionale

6-9-2025 – “September more”: festa sulla costa grossetana tra drink, musica e fuochi d’artificio

MANCIANO

6-8-2025 – Riforma agraria e lotte contadine: la memoria in scena a Manciano con “Il sale della terra”

MASSA MARITTIMA

6-9-2025 – Lago dell’Accesa, tornano gli eventi estivi: dal concerto all’alba all’osservazione delle stelle

Fino al 7-9-2025 – Fine settimana da brividi con Massae Tenebris: dalla parata gotica alla musica. IL PROGRAMMA

MONTE ARGENTARIO

6-9-2025 – I“segreti” della Marina di Porto Santo Stefano: se ne parla al centro studi

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

ORBETELLO

SCARLINO

6-9-2025 – Il museo del porto e Terra rossa: primo appuntamento a Scarlino con Appunti di viaggio, tra escursioni e degustazioni

DOMENICA 7 SETTEMBRE

AMIATA

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

7-9-2025 – Torna il “Salotto di Italo Calvino”: settimana alla scoperta di nuovi autori in biblioteca

FOLLONICA

GROSSETO

7-9-2025 – Arriva l’eclissi totale di luna: all’osservatorio di Roselle la serata evento

7-9-2025 – Parchi archeologici della Maremma: dalle visite guidate alla giornata ad ingresso gratuito

Fino al 7-9-2025 – Dal “Vento di Bossa” a “La concertante”: domeniche di musica al Parco della Maremma

MASSA MARITTIMA

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

ORBETELLO

