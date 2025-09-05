GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
VENERDÌ 5 SETTEMBRE
AMIATA
5-9-2025 – Al via “Amiata Summer of Code”: una settimana di intelligenza artificiale e coding per ragazzi e appassionati
Fino al 7-9-2025 – L’Amiata attraverso gli occhi di cinque fotografi: al via la mostra alla villa Sforzesca
CAPALBIO
Fino al 7-9-2025 – Nuovo cinema Tirreno: gran finale estivo con Zingaretti, Deraspe e Lojkine
Fino al 14-9-2025 – Sessant’anni di gusto e tradizione: Capalbio raddoppia la Sagra del Cinghiale
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 7-9-2025 – Weekend a Castiglione: dal concerto in spiaggia al Palio dei ciuchi di Vetulonia
Fino al 6-9-2025 – Due giorni di mercatino dell’artigianato: arte e tradizione in piazza Orto del Lilli
FOLLONICA
Fino 21-9-2025 – “De-codificazioni”: attualità e cambiamento nella mostra di Giuseppe Linardi in pinacoteca
GROSSETO
5-9-2025 – Parchi archeologici della Maremma: dalle visite guidate alla giornata ad ingresso gratuito
5-9-2025 – Primo appuntamento con Girogustando: cena di pesce al Moby Dick a Marina di Grosseto
5-9-2025 – Rock, pop e sapori tipici: serata di musica alla cantina “I Vini di Maremma”
5-9-2025 – L’Alexian Group di Santino Spinelli in concerto a Grosseto
Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti
Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA
MANCIANO
Fino al 7-9-2025 – Saturnia Festival, 20 anni di musica: dal tango all’opera fino al gran finale con la Filarmonica. IL PROGRAMMA
ORBETELLO
Fino al 14-9-2025 – Fine estate tra dinosauri e gusto: al via “Jurassic Lagoon” e “Orbetello Mangiami”
PITIGLIANO
Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano
ROCCASTRADA
Fino all’8-9-2025 – Al via il “Settembre Roccastradino”: tradizione, eventi, musica e sapori tipici
SABATO 6 SETTEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
FOLLONICA
6-9-2025 – Da Chopin a Liszt: al Teatro Leopolda il concerto dei giovani pianisti
6-9-2025 – Serata in ricordo di Mario Buoncristiani: a Cassarello concerto con le canzoni di Battisti
GROSSETO
6-9-2025 – Dilettando, gran finale al Moderno: talento, solidarietà e un’ospite internazionale
6-9-2025 – “September more”: festa sulla costa grossetana tra drink, musica e fuochi d’artificio
MANCIANO
6-8-2025 – Riforma agraria e lotte contadine: la memoria in scena a Manciano con “Il sale della terra”
MASSA MARITTIMA
6-9-2025 – Lago dell’Accesa, tornano gli eventi estivi: dal concerto all’alba all’osservazione delle stelle
Fino al 7-9-2025 – Fine settimana da brividi con Massae Tenebris: dalla parata gotica alla musica. IL PROGRAMMA
MONTE ARGENTARIO
6-9-2025 – I“segreti” della Marina di Porto Santo Stefano: se ne parla al centro studi
PITIGLIANO
ROCCASTRADA
ORBETELLO
SCARLINO
6-9-2025 – Il museo del porto e Terra rossa: primo appuntamento a Scarlino con Appunti di viaggio, tra escursioni e degustazioni
DOMENICA 7 SETTEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
7-9-2025 – Torna il “Salotto di Italo Calvino”: settimana alla scoperta di nuovi autori in biblioteca
FOLLONICA
GROSSETO
7-9-2025 – Arriva l’eclissi totale di luna: all’osservatorio di Roselle la serata evento
7-9-2025 – Parchi archeologici della Maremma: dalle visite guidate alla giornata ad ingresso gratuito
Fino al 7-9-2025 – Dal “Vento di Bossa” a “La concertante”: domeniche di musica al Parco della Maremma
MASSA MARITTIMA
PITIGLIANO
ROCCASTRADA
ORBETELLO
