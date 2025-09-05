GROSSETO – Doveva durare poco meno di un’ora, invece è stato un incontro fiume terminato dopo tre ore. L’iniziativa lanciata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno questa mattina a Grosseto «è stata positiva». A definirla così è stato il presidente dell’ente Camerale, Riccardo Breda, che da anni si è speso in prima persona per la “storia infinita” del Corridoio Tirrenico.

L’incontro, a porte chiuse, ha visto la partecipazione di tre parlamentari delle due province costiere, Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), Marco Simiani (Pd) e Chiara Tenerini (Forza Italia), e dei rappresentanti di tutte le categorie economiche e sociali.

«È stato un incontro molto positivo perché c’ una condivisine trasversale à ha spiegato Breda – Il Corridoio Tirrenico resta un’incompiuta e la sua realizzazione deve essere una priorità perché in questo modo risolveremmo problemi prima di sicurezza e poi di sviluppo del nostro territorio; è l’infrastruttura tra l’altro più costosa che va realizzata nel nostro territorio. Noi abbiamo chiesto da subito di mettere in sicurezza questa strada, ormai dal 2019, ma abbiamo chiesto di metterla in sicurezza con un percorso Anas, non più un percorso autostradale».

«Ora – prosegue Breda – il passaggio di competenze tra Sat e Anas è stato confermato e è da vedere come riuscire, tutti insieme, a fare massa per trovare le risorse per la realizzazione dei primi lotti che naturalmente devono partire dal tratto più pericoloso che è quello di Capalbio. Purtroppo l’abbiamo visto anche nell’ultimo incidente».

L’iniziativa Comune

«Stiamo pensando ad un’iniziativa comune» ha aggiunto Breda. « L’iniziativa che vorremmo intraprendere prima sarà una condivisione di documenti con i parlamentari per cercare di dare il nostro contributo al loro lavoro politico. Dopodiché vedremo quali sono i risultati di quest’azione di “pressione” politica. Una volta capito che cosa produrrà quest’azione vedremo quali ulteriori iniziative possiamo promuovere con tutte le categorie». Si è parlato a porte chiuse anche di un possibile documento da sottoscrivere per chiedere l’apertura di un tavolo nazionale sulle infrastrutture della costa tra Toscana e Lazio.

La mancanza di risorse è la vera sfida: le parole dei parlamentari

Il problema più grande resta quello legato alla mancanza di risorse. L’opera costa circa 1,8 milioni di euro, fondi che dovrebbero essere garantiti dallo Stato. Missione difficile, se non impossibile almeno a breve. Nonostante questo però c’è fiducia che rispetto a questo tema l’unità di intenti del territorio e di tutte le forze politiche senza distinzioni tra maggioranza e opposizione possa dare un riscontro positivo.

«Il passaggio da Sat ad Anas è stato fondamentale – ha detto l’onorevole Rossi -, ed è costato diversi milioni di euro; poi C’è stata la nomina di un commissario straordinario per l’opera. Oltre a questo ci sono stati 1,5 milioni di euro per il sottopasso di Cupi e i 12 milioni per lo scolmatore di Camporegio. Adesso c’è tutto un iter procedurale particolarmente lungo come per tutte le grandi opere in Italia, perché per fare una grande opera in Italia ci vogliono 18 anni in media, e questa è sicuramente una grande opera. Per il momento è necessario il completamento progettuale di alcuni lotti che non sono pronti dal punto di vista progettuale, altri lotti sono già pronti e cantierabili, sui quali manca il finanziamento, quindi mancano le risorse. Su questo credo la politica sia unita nel ribadire che questa opera infrastrutturale non è un’opera che serve solo alla Maremma o alla Toscana, ma è un’opera di priorità nazionale, e che serve a tutto il Paese».

«C’è bisogno di risorse – ha detto l’onorevole Simiani. Io ha presentato un emendamento per mettere a disposizione di questa opera 300 milioni di euro all’anno per sei anni. Con questi soldi di potrebbero già aprire i cantieri soprautto dei due tratti a sud, cioè Tarquinia Pescia Romana, nel Lazio, e Pescia Romana Ansedonia, in Toscana».

«Su questo incontro e sulle prossime mosse voglio innanzitutto ringraziare il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, insieme a tutte le associazioni di categoria, ai sindacati e ai partecipanti. È stato un momento di confronto franco e onesto, fuori dalla dialettica politica e ideologica, su un tema cruciale per il nostro territorio: la carenza infrastrutturale.

Il nodo centrale del dibattito è stato quello della Tirrenica, un’opera incompiuta da troppi anni che però, negli ultimi tempi, ha fatto alcuni passi avanti: dalla nomina del commissario al passaggio definitivo delle competenze da Sat ad Anas. Alcuni lotti sono già cantierabili, altri sono in fase di progettazione.

Il vero tema rimane quello delle risorse. Non lo abbiamo nascosto: l’impegno condiviso è quello di fare massa critica, convogliando gli sforzi di tutti i parlamentari, non solo quelli della Maremma o di Livorno, ma anche di Pisa, della Liguria e del Lazio. Perché quest’opera, pur avendo un interesse nazionale, riguarda da vicino lo sviluppo industriale, economico, commerciale e turistico di questa parte del Paese. L’obiettivo è lavorare insieme alle associazioni di categoria, affinché portino a livello nazionale la voce del territorio, così da ottenere i finanziamenti necessari e completare l’opera, step by step.

Accanto alla Tirrenica, abbiamo affrontato anche altri temi rilevanti: la Darsena Europa, il lotto zero, i collegamenti ferroviari che restano fondamentali. Ma è chiaro che il cuore della discussione è stato, ancora una volta, quello della Tirrenica».