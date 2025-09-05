GROSSETO – Con la fine dell’estate e il ritorno alla normalità nelle città, il Comune di Grosseto riattiverà il servizio degli steward nel centro storico, con l’obiettivo di garantire la fruibilità degli spazi pubblici e promuovere una “buona movida”, a supporto del prezioso lavoro delle Forze dell’ordine.

A partire dalla seconda metà di settembre, gli steward torneranno a operare nei fine settimana, concentrandosi nelle ore serali e notturne nelle vie più frequentate del centro storico. La loro presenza sarà rafforzata in concomitanza con alcuni eventi cittadini che animeranno il cuore della città, favorendo la sicurezza e l’ordine pubblico.

In aggiunta, l’amministrazione comunale sta valutando l’introduzione di un’ordinanza sindacale che preveda la chiusura degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino. Un provvedimento che, ancora in fase di concertazione con la Prefettura, mira a contrastare fenomeni di inciviltà e degrado legati al consumo di bevande alcoliche da asporto nelle ore serali e notturne, nonché alla presenza di bivacchi e disagi nel centro storico. Quest’ultimo strumento si affianca a quelli già introdotti nel regolamento di Polizia urbana, come il divieto di detenere contenitori di vetro, con l’intento di garantire in modo sempre più significativo la sicurezza urbana e quella percepita.