GROSSETO – Uscito il calendario definitivo della prima squadra di Serie C Pallavolo Grosseto Giorgio Peri.

Il team grossetano esordirà in casa al PalAzzurri sabato 11 Ottobre alle 21 contro le pistoiesi del team Progetto Volley Bottegone. Con la seconda settimana di lavoro ormai alle spalle, lo sguardo è rivolto al fitto calendario pre-campionato. Si comincia con le prime amichevoli in Valdarno, si prosegue con la partecipazione al prestigioso Torneo Lavorenti, dove le biancorosse saranno l’unica rappresentante della Serie C tra compagini di Serie B2, e poi la trasferta di Siena, ultima tappa prima dell’esordio ufficiale.

Inserita in un girone che si prospetta impegnativo e affascinante, ricco di sfide contro formazioni storiche della categoria, la pallavolo Grosseto si sta preparando ad affrontare squadre di grande tradizione, a partire da Porcari, ma anche Colle Val d’Elsa e Castelnuovo Berardenga, Valdarno e Follonica, la più vicina geograficamente, ma anche quella dal sapore più speciale, una delle sfide più attese, non solo per la “rivalità sportiva”, ma per l’amicizia e la stima che legano le due società e gli Staff tecnici.

“C’è un’energia contagiosa che si respira nel Palazzetto – ha diramato la società – al termine della seconda settimana di preparazione della nostra squadra. Un gruppo giovane, freschissimo, ma già capace di regalare emozioni, grinta e molti sorrisi. A guidarle, con passione ed esperienza, coach Elisabetta Alberti, che non nasconde l’entusiasmo per il progetto societario e per le sue ragazze”.

Alberti racconta il volto giovane e grintoso della sua squadra: “È una squadra divertente e determinata. Vederle allenarsi è un piacere: c’è voglia di crescere, imparare, ma anche stare insieme e questo, nel nostro sport, è fondamentale”.

A dare l’equilibrio perfetto tra tecnica e leadership c’è Jolye Tocci, capitano e libero, un punto di riferimento in campo e fuori. La sua presenza sarà fondamentale soprattutto per accompagnare il percorso di Carlotta Bosi, che ha accettato con entusiasmo un cambio di ruolo, affrontando questa nuova sfida con passione.

Un’altra figura che sta emergendo con forza è Martini, giovane atleta che definisco in costruzione di certezze personali, ma già oggi modello di dedizione e amore per questo sport, dotata di spirito di sacrificio e volontà di migliorarsi giorno dopo giorno. Forza, voglia di vincere e buon carattere per Sara D’Erasmo, all’ occorrenza interprete ed organizzatrice di eventi. Importanti i registi Sara Gambelli, che pur giovanissima può già vantare un bagaglio di esperienza importante e, Martina Rossi, palleggiatrice precisa e determinata.

Al centro della rete, centimetri e potenziale da vendere con Sofia Luschi, Matilda Marzocchi, Matilde Petrucci ed Emma Rossi, la più giovane del gruppo solo all’anagrafe, ma già capace di far vedere lampi di grande pallavolo.

Un’aggiunta preziosa al roster è quella di Alina Herasymenko, volto nuovo ma già perfettamente integrato: un’atleta che si è mostrata fin da subito disponibile al lavoro, al confronto e che ha saputo guadagnarsi spazio all’interno del gruppo, portando freschezza e maturità allo stesso tempo.

Infine, due ritorni importanti che profumano di casa e di continuità: Ilaria Fallani e Anna Raulli, il cui rientro rafforza spirito di appartenenza e coesione.