GROSSETO – Nella giornata di mercoledì 3 settembre, il personale della Polizia Ferroviaria di Grosseto ha fermato per un controllo un uomo appena arrivato con un treno proveniente da Napoli Centrale.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, era privo di occupazione e senza alcun legame con il territorio maremmano. Non avendo fornito spiegazioni plausibili sulla sua presenza in città, gli agenti hanno allertato la Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Il Questore di Grosseto, ritenendo la presenza dell’uomo potenzialmente finalizzata a scopi illeciti, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento formale di allontanamento immediato: l’uomo dovrà rientrare a Napoli e non potrà fare ritorno a Grosseto per i prossimi tre anni, salvo specifica autorizzazione.

«L’episodio – spiegano dalla Questura – si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e controllo condotta in sinergia tra la Questura e la Polizia Ferroviaria. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati adottati dal questore altri tre provvedimenti di allontanamento della durata di un anno nei confronti di persone recidive in condotte di disturbo alla regolare fruizione dei servizi ferroviari, con l’aggravamento della misura del Daspo urbano. Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire sicurezza ai viaggiatori e tutelare la regolarità del servizio ferroviario».

Nei giorni scorsi, inoltre, la Polfer ha arrestato un cittadino straniero che, in piena notte, camminava sui binari provocando l’interruzione della circolazione ferroviaria.