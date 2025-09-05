FOLLONICA – Ieri, in occasione dell’apertura del nuovo anno educativo 2025/26 si è svolta l’inaugurazione ufficiale dei nuovi arredi didattici donati dal Rotary Club di Follonica al Nido d’infanzia comunale “Le Mimose”, alla presenza anche dell’Amministrazione comunale, di tante famiglie e bambini.

La donazione è stata pensata per arricchire e rendere più funzionale l’ambiente educativo, offrendo strumenti moderni e di qualità ai piccoli frequentatori del nido e alle loro famiglie. Il progetto nasce dal dialogo tra le educatrici, il Comune e il Rotary, con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa e il benessere dei bambini. L’Amministrazione comunale di Follonica ha espresso gratitudine al Rotary Club per la sensibilità e l’impegno dimostrati a favore della comunità, sottolineando come questa donazione rappresenti un importante contributo per la crescita e la formazione dei più piccoli.

Il presidente del Rotary Club di Follonica, Gabriele Pazzagli, ha evidenziato come questa iniziativa si inserisca nella missione del Rotary di sostenere progetti di utilità sociale e vicini alle esigenze del territorio: «Abbiamo voluto contribuire a un luogo che rappresenta il futuro della nostra comunità. I bambini sono il nostro bene più prezioso e siamo orgogliosi di aver potuto dare un aiuto concreto al loro percorso educativo».

All’interno del nido è stata apposta una targa per ricordare il gesto di generosità, che testimonia la collaborazione virtuosa tra istituzioni e associazionismo.